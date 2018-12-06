2018-12-07T10:10:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Мы с Путиным расставим все точки над i»

Президент Беларуси рассказал, когда состоится его личная встреча с главой РФ
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко намерен обсудить все проблемные вопросы, существующие между Беларусью и Россией, до начала нового года. Фото: ТАСС.Александр Лукашенко намерен обсудить все проблемные вопросы, существующие между Беларусью и Россией, до начала нового года. Фото: ТАСС.
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Александр Лукашенко пообщался с журналистами, принимая участие в мероприятиях саммитов ЕАЭС и СНГ, которые в четверг, 6 декабря, состоялись в Санкт-Петербурге.

В интервью глава республики подробно рассказал о встречах высшего руководства Беларуси и России, которые запланированы на ближайшее время, передает belta.by.

Так, на будущей неделе в понедельник и вторник, 10 - 11 декабря, двусторонние вопросы обсудят белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко и его российский коллега Дмитрий Козак. На уровне правительства будут обсуждаться проблемные вопросы. Главным образом обсуждению подвергнется налоговый маневр.

Затем в четверг, 13 декабря, в Бресте будет заседать союзный Совмин. Председателем заседания станет Дмитрий Медведев.

- На следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над i, - уточнил Александр Лукашенко. - Для того чтобы в очередной раз нам не начать новый год с нерешенными проблемами.

Обсуждению будет подвержен ряд вопросов двусторонних взаимоотношений стран.

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