Больше 1000 белорусов за два дня получили травмы на гололеде

Падая нужно попробовать присесть, сгруппироваться и упасть на бок. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В прошлом году зимой с травмами к медикам обращались по 120 - 160 человек в сутки

Изменить размер текста: A A

Главной причиной ледяных травм становится неготовность людей к зиме, уверен Леонид Ломать, замдиректора по организационно-методической работе РНПЦ травматологии и ортопедии.

- Лучше отказаться от высоких каблуков и подобрать обувь нескользящую. Одежда должна быть свободной, не стеснять движения, чтобы можно было сгруппироваться при падении. Падая, нужно чуть-чуть присесть, снижая высоту и силу удара, руки прижать к телу, а падать лучше на бок, - цитирует замдиректора belta.by.

Всего за два дня, 4 и 5 декабря, в травмпункты обратилось свыше 1000 пострадавших.

- Самая «травмированная» Брестская область - 235 обращений за вторник, 4 декабря, из 538 сигналов по всей стране. В среду, 5 декабря, пострадало примерно 600 человек. Брестчина по-прежнему осталась лидером в гололедных травмах - 222 пострадавших, но ее стал догонять и Минск - 125 зарегистрированных обращений к медикам, - подытожил Леонид Ломать.

Обычно зимой фиксируется по 120 - 160 обращений с гололедными травмами ежедневно, но бывает и до 800!