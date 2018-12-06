ДТП в Речицком районе: 32-летнего пешехода сбил погрузчик

Водитель погрузчика не увидел пешехода, который шел перед спецтехникой. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Утром в среду, 5 декабря, на дороге Р33 в Речицком районе под колеса «Амкадора» угодил молодой мужчина, сообщают в УВД Гомельского областного исполкома.

Происшествие случилось примерно в 8.25. На 2-м километре трассы по проезжей части попутно транспорту шел необозначенный пешеход. Неизвестно, почему 32-летний мужчина не позаботился надеть жилет повышенной видимости или хотя бы прицепить на куртку пару световозвращающих лент, но это стало его роковой ошибкой.

В неясном утреннем свете 40-летний водитель, управляющий «Амкадором», не увидел пешехода, шагавшего перед погрузчиком. Избежать наезда на человека не удалось. Сельчанин, травмированный погрузчиком, получил серьезные телесные повреждения. Его отвезли на скорой помощи в Центральную районную больницу Речицы.

По факту ДТП проводится проверка.