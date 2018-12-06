Рабочий Минского завода шестерен, которому оторвало ступню на производстве, скончался по пути в больницу

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Несчастный случай произошел в производственном цеху Минского завода шестерен днем во вторник, 4 декабря, сообщает о происшествии belta.by со слов Юлии Гончаровой, официального представителя СК.

- Мужчина получил телесные повреждения на производстве. От полученных телесных травм рабочий скончался по дороге в медучреждение. Сейчас идет следствие, назначена судмедэкспертиза, которую проведут сотрудники ГКСЭ, - объяснила представительница Следственного комитета.

В Госпромнадзоре, в свою очередь, уточнили, что пострадавшего медики забирали с предварительным диагнозом «травматическая ампутация ступни».

На данный момент возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил охраны труда, приведшего к смерти человека. Также на предприятии изъята вся документация по охране труда и технике безопасности.