2018-12-07T10:02:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Рабочий Минского завода шестерен, которому оторвало ступню на производстве, скончался по пути в больницу

Дело расследует Следственный комитет
Надежда БУТОВИЧ
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Травмированный мужчина умер в машине скорой помощи. Фото: pixabay.com.Травмированный мужчина умер в машине скорой помощи. Фото: pixabay.com.
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Несчастный случай произошел в производственном цеху Минского завода шестерен днем во вторник, 4 декабря, сообщает о происшествии belta.by со слов Юлии Гончаровой, официального представителя СК.

- Мужчина получил телесные повреждения на производстве. От полученных телесных травм рабочий скончался по дороге в медучреждение. Сейчас идет следствие, назначена судмедэкспертиза, которую проведут сотрудники ГКСЭ, - объяснила представительница Следственного комитета.

В Госпромнадзоре, в свою очередь, уточнили, что пострадавшего медики забирали с предварительным диагнозом «травматическая ампутация ступни».

На данный момент возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил охраны труда, приведшего к смерти человека. Также на предприятии изъята вся документация по охране труда и технике безопасности.

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