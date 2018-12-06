Под Лидой нашли останки мужчины, который пошел 10 лет назад в лес и не вернулся

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В 2008 году вся Лида стояла на ушах: в лес за грибами отправился горожанин 1946 года рождения и пропал без вести. В местных СМИ тогда сообщалось, что 62-летний мужчина потерялся в лесной чащобе недалеко от деревни Мергинцы, но ни волонтерам, ни милицейским подразделениям, ни спасателям, которые день и ночь прочесывали лесной массив, найти пенсионера тогда не удалось.

И вот спустя 10 лет родственники все же смогут упокоить останки лидчанина. Во время дежурных рейдовых мероприятий в лесной чаще, которые продолжались все это время в Лидском районе, на 10-километровом расстоянии правоохранители обнаружили человеческие кости.

Для того чтобы доподлинно определить их принадлежность, была проведена специальная генетическая экспертиза, которая подтвердила, что скелет принадлежит потерявшемуся 10 лет назад пожилому лидчанину, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.