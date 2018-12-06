2018-12-07T09:57:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожар в общежитии медуниверситета: 250 человек эвакуированы, двое спасены

Загорелось общежитие №6 на проспекте Дзержинского
Надежда БУТОВИЧ
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В здании сработала система оповещения о пожаре. Фото-иллюстрация: МЧС.В здании сработала система оповещения о пожаре. Фото-иллюстрация: МЧС.
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Вечером в четверг, 6 декабря, около 19.00 подразделения столичного МЧС выбыли по адресу: пр. Дзержинского, 83, сообщают в пресс-службе ведомства.

В 12-этажном общежитии Белорусского государственного медуниверситета загорелся жилой блок на 10-м этаже. О возгорании первой «сообщила» противопожарная система оповещения. Когда к многоэтажке прибыли пожарные, комендант и другие работники общежития уже начали эвакуацию. Всего из горящего здания было выведено 250 человек, еще двоих жильцов вывели непосредственно из зоны возгорания.

Загорелись личные вещи жильцов одной из комнат общежития. Фото: МЧС.

Загорелись личные вещи жильцов одной из комнат общежития. Фото: МЧС.

Сообщается, что пожар начался с личных вещей в жилой 20-метровой комнате. Возгорание эмчеэсовцам удалось быстро локализовать и оперативно затушить. Причина возгорания еще не выяснена.

Жертв нет, только один из жильцов общежития обратился к медикам за помощью: предварительный диагноз - отравление продуктами горения.

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