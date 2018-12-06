Пожар в общежитии медуниверситета: 250 человек эвакуированы, двое спасены

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Вечером в четверг, 6 декабря, около 19.00 часов подразделения столичного МЧС выбыли по адресу проспект Дзержинского дом 83, сообщают в пресс-службе ведомства.

В 12-этажном общежитии Белорусского государственного медуниверситета загорелся жилой блок на десятом этаже. О возгорании первой «сообщила» противопожарная система оповещения. Когда к многоэтажке прибыли пожарные, комендант и другие работники общежития уже начали эвакуацию. Всего из горящего здания было выведено 250 человек, еще двоих жильцов вывели непосредственно из зоны возгорания.

Загорелись личные вещи жильцов одной из комнат общежития. Фото: МЧС.

Сообщается, что пожар начался с личных вещей в жилой 20-метровой комнате. Возгорание эмчеэсовцам удалось быстро локализовать и оперативно затушить. Причина возгорания еще не выяснена.

Людских жертв нет, только один из жильцов общежития обратился к медикам за помощью: предварительный диагноз – отравление продуктами горения.