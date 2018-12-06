Макей о конфликте в Керченском проливе: «Приблизились к опасной черте, за ней - точка невозврата»
Глава белорусского МИД 6 декабря выступил в Милане на 25-м заседании Совмина иностранных дел ОБСЕ, сообщают в пресс-службе дипведомства.
Начиная выступление, Владимир Макей обратил внимание на несоблюдение некоторыми странами основополагающих частей Хельсинского заключительного акта и Парижской хартии для новой Европы. После слов о геополитических сложностях в ОБСЕ Макей перешел к украинскому конфликту, назвав его ключевым вопросом общеевропейской безопасности.
- С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к крайне опасной черте - полномасштабному конфликту. Это «красная линия». Дальше - точка невозврата. Нам слишком хорошо известно из истории, что в прошлом подобные инциденты вели к мировым войнам.
Владимир Макей выступил на 25 заседании Совмина иностранных дел ОБСЕ. Фото: МИД.
Говоря о Беларуси, Макей подчеркнул, что наша страна по-прежнему будет всячески содействовать решению конфликта, в том числе предоставляя «рабочую площадку» в Минске для конструктивного разговора Трехсторонней контактной группы.
ОБСЕ нужно удвоить меры по противостоянию общим угрозам.
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