Лукашенко после дискуссии в Санкт-Петербурге: «Очень бурное было объяснение». Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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На заседании разгорелась дискуссия. Лукашенко сказал, что формированию общего рынка ЕАЭС мешает отсутствие равных условий и присутствие барьеров, напомнил о том, что к 2025 году планировалось создать единый нефтегазовый рынок. Путин предложил обсудить это без журналистов.

Когда все закончилось, журналисты спросили у президента Беларуси:

– Александр Григорьевич, удалось обсудить то, что хотели? Те спорные вопросы?

– Да, удалось, и даже порой в нехорошей форме, что пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого.

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