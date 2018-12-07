2018-12-07T10:11:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двойное убийство в Барановичском районе: мужчина зарезал своих собутыльников

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Фото: УСК по Брестской областиФото: УСК по Брестской области
Изменить размер текста:

- 6 декабря задержанный пригласил к себе двух своих знакомых. Мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними развязался конфликт, - рассказывает результаты предварительного следствия официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Напившись, хозяин начал бить гостей ножом. Они оба умерли на месте от ран.

Подозреваемый уже задержан, передает belta.by. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина