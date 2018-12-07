Двойное убийство в Барановичском районе: мужчина зарезал своих собутыльников

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- 6 декабря задержанный пригласил к себе двух своих знакомых. Мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними развязался конфликт, - рассказывает результаты предварительного следствия официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Напившись, хозяин начал бить гостей ножом. Они оба умерли на месте от ран.

Подозреваемый уже задержан, передает belta.by. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».