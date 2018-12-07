2018-12-07T10:13:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Динамо-Минск» проиграло команде, которой не проигрывало дома 6 лет

Игра с «Торпедо» из Нижнего Новгорода закончилась со счетом 3:6
Полина ПАСТЕРНАК
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На игры Динамо ходит в два раза меньше зрителей, чем два-три-четыре года назад.На игры Динамо ходит в два раза меньше зрителей, чем два-три-четыре года назад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Первый период сыграли бодро, но потом что-то пошло не так: на перерыв после второго периода ушли со счетом 3:3, а по третьему можно было снимать спортивный фильм ужасов.

Следующий матч «Динамо» в Минске пройдет в понедельник, 10 декабря. Против них выйдут подмосковные «Витязи», сообщает belta.by.

Напомним, «Динамо» находится в серии домашних поражений - их уже семь. Начались проигрыши с игры с «Нефтехимиком». Еще немного, и минское «Динамо» станет худшей командой в чемпионате. Пока хуже «Северстали» и «Динамо» (22 очка) играет только «Адмирал» (20 очков).

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