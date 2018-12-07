На трассе М1 машина сбила двух лосей: водитель в реанимации

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ДТП произошло 6 декабря около 18:45. Сразу два животных выбежали на дорогу на 136-м километре трассы М1. Лоси попали под колеса 44-летней жительницы Барановичского района на «Ауди А4». С места аварии ее забрали в реанимацию Ивацевичской райбольницы, уточняют в ГАИ Брестского облисполкома.

- Состояние тяжелое. Пациентка находится в реанимации. Ночью ее прооперировали. У нее тяжелая черепно-мозговая травма. По решению консилиума мы вызвали к нам в больницу нейрохирургов, потому что женщина пока нетранспортабельна для дообследования на компьютерном томографе. Сейчас она находится на дыхательной поддержке – то есть за нее дышит аппарат. Ею в реанимации занимаются, а что делать дальше, решат нейрохирурги, - рассказал «Комсомолке» главный врач Ивацевичской районной больницы Василий Юзефович.

Судя по снимкам с места ДТП, женщина не смогла даже увернуться от выскочивших на дорогу животных. Один лось пробил лобовое стекло и практически протаранил легковушку. Второй погиб под колесами. Разбирать последствия аварии помогали сотрудники МЧС. Теперь по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, на М1 на разных участках трассы можно ехать со скоростью от 90 до 120 км/ч. Вдоль дороги расположены населенные пункты и сельхозполя, но отрезок между Березой и Барановичами - это болотистая местность. В Ивацевичском районе находится заказник «Выгонощанское» - крупный массив заболоченных лесов и пойм рек. От места столкновения с лосями до заказника - пару десятков километров.

На участке есть предупреждающий знак о том, что возможно появление диких животных, но сетки вдоль трассы , которая бы отгораживала лесной массив от дороги, нет.