2018-12-07T10:42:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ночной пожар в минской пятиэтажке: два человека мертвы

Причина, скорее всего, банальная - курение
Полина ПАСТЕРНАК
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Когда спасатели приехали, балкон полыхал.Когда спасатели приехали, балкон полыхал.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Пожар начался в квартире на верхнем этаже пятиэтажки на улице Пермской (это около станции метро «Михалово»). Сотрудники МЧС узнали об этом в 0.54. Соседей сбоку и снизу эвакуировали - всего пять квартир. Через 24 минуты после звонка спасателям пожар был потушен. Но людей было уже не спасти.

- Было установлено, что произошло загорание имущества в жилой комнате на площади 20 кв. м, - сообщили спасатели.

Когда они приехали, балкон уже вовсю полыхал. В коридоре квартиры нашли хозяина, в жилой комнате еще одного мужчину с ожогами. Врачи зафиксировали смерть обоих.

Сейчас будут пытаться установить причину появления огня. Главное подозрение - курение, сообщает belta.by.

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