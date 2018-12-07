2018-12-07T12:21:18+03:00
Общество
КП Беларусь

С 7 декабря двум белорусским предприятиям снова можно поставлять в Россию молочку

Россельхознадзор снял ограничения
Полина ПАСТЕРНАК
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В России снова будут продавать белорусские молочные продукты.В России снова будут продавать белорусские молочные продукты.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Российское ведомство отменило запрет на импорт продукции двух белорусских предприятий.

А именно масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки производства Браславского филиала УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат». У ОАО «Молодечненский молочный комбинат» - плюс сыр.

И это еще не все: Россельхознадзор разрешил ОАО «Милкавита» ввозить на территорию РФ цельномолочную продукцию, сообщает belta.by.

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