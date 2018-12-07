КП Беларусь
С 7 декабря двум белорусским предприятиям снова можно поставлять в Россию молочку
Россельхознадзор снял ограничения
В России снова будут продавать белорусские молочные продукты.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Российское ведомство отменило запрет на импорт продукции двух белорусских предприятий.
А именно масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки производства Браславского филиала УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат». У ОАО «Молодечненский молочный комбинат» - плюс сыр.
И это еще не все: Россельхознадзор разрешил ОАО «Милкавита» ввозить на территорию РФ цельномолочную продукцию, сообщает belta.by.