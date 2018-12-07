В 2018 году границу Беларуси пересекло 24 миллиона человек

И это данные с января по ноябрь, будет больше

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За 11 месяцев года в Беларусь приехало на 1 миллион больше людей, чем в 2017 году (статистику сравнивают с таким же периодом, сообщает belta.by). При этом только за осень пограничники поймали три тысячи человек, которые предъявили недействительные документы.

- Рост числа правонарушений в основном обусловлен увеличением трансграничного пассажиропотока, - объясняют в Госпогранкомитете. - За 11 месяцев текущего года через белорусскую границу проследовали 24 млн. человек. Причина предъявления недействительных документов на границе осталась прежней - невнимательность и небрежность владельцев документов.

Госпогранкомитет озвучил три категории нарушителей:

- те, кто пытался пересечь границу без документов или не с теми, которые нужны;

- те, кто предъявляет промокшие, порванные, разрисованные или испорченные документы;

- те, кто потерял, у кого украли документы или у кого истек срок их действия.