Милиция ищет мужчину, который украл у водителя троллейбуса №33 кошелек с 600 рублями

Он вытащил кошелек через окошко, через которое пассажиры покупают талоны

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Инцидент произошел 3 ноября в троллейбусе №33. Время и место - в районе улицы Переходной примерно с 21.40 до 21.55.

Фото: sk.gov.by

- Это произошло, когда водитель троллейбуса вышел из транспортного средства и направился в диспетчерскую, - сообщили в СК.

Фото: скриншот видео sk.gov.by.

Пассажир средних лет надел кожаную перчатку, открыл окошко, которое связывает салон и кабину водителя, оперся о него. Потом дождался удобного момента, наклонился и забрал кошелек - все это отчетливо видно на записи, которую сделала установленная в троллейбусе камера видеонаблюдения.

Теперь вора ищет милиция. В его отношении возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Если вы его узнали, позвоните (можно анонимно) по телефонам 8 (017) 266-91-63 или 8 (029) 267-95-54.

Фото: скриншот видео sk.gov.by.

Приметы: на вид 40 - 45 лет, рост средний, телосложение коренастое, упитанность средняя. Волосы темно-русые, довольно короткие, залысин нет. Нос у мужчины большой и длинный, тонкие губы. Одежда - синяя парка, рюкзак - черно-серый. Брюки синие, свитер серый, перчатки - черные кожаные.