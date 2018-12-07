Алименты можно будет платить через ЕРИП

Сумму можно будет платить по частям

Изменить размер текста: A A

Министерство юстиции решило упростить жизнь белорусам, которые платят алименты. Теперь платеж можно будет сделать в системе ЕРИП.

- В ближайшее время планируется серьезное нововведение. В ЕРИП появится единая ветка органов принудительного исполнения, благодаря чему должники смогут оплатить всю имеющуюся у них задолженность по разным исполнительным документам. Ветка уже создана, технически система доработана, остается завершить тестирование, - рассказал главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко.

Никаких подтверждающих документов или справок в органы принудительного исполнения нести не надо будет, чек судебному исполнителю придет в электронном виде, сообщает belta.by.