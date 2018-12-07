2018-12-07T12:36:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Алименты можно будет платить через ЕРИП

Сумму можно будет платить по частям
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Скоро алименты можно будет платить онлайн.Скоро алименты можно будет платить онлайн.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Министерство юстиции решило упростить жизнь белорусам, которые платят алименты. Теперь платеж можно будет сделать в системе ЕРИП.

- В ближайшее время планируется серьезное нововведение. В ЕРИП появится единая ветка органов принудительного исполнения, благодаря чему должники смогут оплатить всю имеющуюся у них задолженность по разным исполнительным документам. Ветка уже создана, технически система доработана, остается завершить тестирование, - рассказал главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко.

Никаких подтверждающих документов или справок в органы принудительного исполнения нести не надо будет, чек судебному исполнителю придет в электронном виде, сообщает belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина