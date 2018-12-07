2018-12-07T12:56:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте создали приложение, которое заглушит музыку в наушниках перед железнодорожными путями

Приложение тестируют, но скачать в Play Market его еще нельзя
Оксана БРОВАЧ
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Приложение - для детей и подростков, которые ходят вдоль путей с наушниками в ушах. Фото: скриншот экрана с приложением.Приложение - для детей и подростков, которые ходят вдоль путей с наушниками в ушах. Фото: скриншот экрана с приложением.
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Мобильное приложение «Берегись поезда» сделали по заказу брестской милиции разработчики из Казани.

- Это приложение призвано сократить детский травматизм на железной дороге. При приближении к железнодорожным путям менее чем за 70 метров блокируется любой медиаконтент, который проигрывается на телефоне. Менее чем за 50 метров также блокируется любая музыка и подается оповестительный сигнал, чтобы человек обратил внимание, посмотрел по сторонам, нет ли приближающегося поезда, - комментируют в УВД Брестского облисполкома.

Сейчас мобильное приложение тестируют. Позже оно будет доступно для смартфонов на операционной системе Android.

Скриншот экрана с приложением.

Скриншот экрана с приложением.

В приложении также будет опция родительского контроля - родители смогут получать смс-оповещения, если их ребенок выключит геолокацию, отключит приложение или попадет в опасную зону.

Как выглядит приложение и какие у него еще есть функции, пока неизвестно - его еще нет в Play Market. Но как только оно там появится, «Комсомолка» его обязательно протестирует!

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