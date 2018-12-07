Белорусские золотовалютные резервы выросли до 7,4 миллиарда долларов

Они растут уже второй месяц подряд

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За ноябрь 2018 года они выросли аж на $323,3 млн. - это 4,7%. В октябре тоже был рост: плюс $181,3 млн. (или 2,6%), сообщает belta.by.

- Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным, составили 7 млрд. 439,9 млн. долларов в эквиваленте, - объявили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Почему же они стали расти? Причина - повышение уровня международных резервных активов. Иностранная валюта поступала в бюджет от пошлин на нефть и нефтепродукты, от покупки валюты Нацбанком на торгах, от поступления денег от продажи на внутреннем рынке номинированных в иностранной валюте облигаций.