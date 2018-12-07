2018-12-07T14:34:18+03:00
Минск
КП Беларусь

Ребрендинг года! «БелСаюзДрук» больше не «БелСаюзДрук»

Теперь он «БелДрук»
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Умный павильон заработает 11 декабря.Умный павильон заработает 11 декабря.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ
Изменить размер текста:

Менять старое оформление на новое в Минске стали в начале декабря. 6 декабря на проспекте Победителей начали устанавливать новый умный павильон. Его главная фишка - переводчик на все языки мира. Кроме того, обещают вызвать такси и зарядить телефон. А позже - продавать билеты на культурные мероприятия и даже принимать оплату коммуналки.

Заработает павильон во вторник, 11 декабря.

Посмотрите, как он будет выглядеть.

В нем можно будет выпить кофе и зарядить телефон. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В нем можно будет выпить кофе и зарядить телефон.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Новый дизайн павильона очень сдержанный. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Новый дизайн павильона очень сдержанный.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина