Ребрендинг года! «БелСаюзДрук» больше не «БелСаюзДрук»

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Менять старое оформление на новое в Минске стали в начале декабря. 6 декабря на проспекте Победителей начали устанавливать новый умный павильон. Его главная фишка - переводчик на все языки мира. Кроме того, обещают вызвать такси и зарядить телефон. А позже - продавать билеты на культурные мероприятия и даже принимать оплату коммуналки.

Заработает павильон во вторник, 11 декабря.

Посмотрите, как он будет выглядеть.

В нем можно будет выпить кофе и зарядить телефон.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ