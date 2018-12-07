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Ребрендинг года! «БелСаюзДрук» больше не «БелСаюзДрук»
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Умный павильон заработает 11 декабря.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ
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Менять старое оформление на новое в Минске стали в начале декабря. 6 декабря на проспекте Победителей начали устанавливать новый умный павильон. Его главная фишка - переводчик на все языки мира. Кроме того, обещают вызвать такси и зарядить телефон. А позже - продавать билеты на культурные мероприятия и даже принимать оплату коммуналки.
Заработает павильон во вторник, 11 декабря.
Посмотрите, как он будет выглядеть.
В нем можно будет выпить кофе и зарядить телефон.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ
Новый дизайн павильона очень сдержанный.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ