2018-12-07T17:01:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

Из-за предновогодних переносов белорусам придется работать шесть дней подряд

А вот с тем, как начнется 2019-й, правительство пока не определилось
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Твое лицо, когда уже готов праздновать и веселиться, но надо работать.Твое лицо, когда уже готов праздновать и веселиться, но надо работать.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Через две недели нас ждет не очень приятная длинная рабочая неделя. Шестидневка (неделя 17 - 22 декабря) образовалась из-за переноса рабочего дня с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря. Зато потом три выходных!

После этого небольшой рабочий всплеск со среды, 26 декабря, по субботу, 29 декабря, - и снова три выходных, на этот раз праздничных. 31 декабря - понедельник, 1 января - вторник. Когда на работу? Пока неизвестно, порядок выхода на работу правительство еще не определило. Зато точно известно, что будут еще длинные рождественские выходные с 5 по 7 января.

С наступающими праздниками!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина