В субботу, 8 декабря, в Минске будет максимально неприятная погода: дождь с мокрым снегом

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На солнце можем особенно не рассчитывать: синоптики говорят, что будет облачно.

- На большей части территории пройдут осадки - мокрый снег и дождь, - подтверждают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью с пятницы на субботу будет до -6 градусов мороза, а с утра слабый туман. Конечно, гололед и гололедица, сообщает belta.by.

А вот ветер южный с переходами на западный, могут быть довольно сильные порывы до 14 м/с. Температура днем - от -3 до +2.