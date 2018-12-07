2018-12-07T17:06:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Витебской таможне задержали мужчину из Эстонии с тысячей раритетных марок

Он пытался вывезти эту коллекцию из Беларуси
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: Витебская таможняФото: Витебская таможня
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Сотрудники пункта пропуска Григоровщина нашли в вещах пассажира микроавтобуса «Рено Мастер» марки. Много, около 2,5 тысячи! Были и конверты, на которые эти марки были наклеены. Таможенники провели экспертизу.

Фото: Витебская таможня

Фото: Витебская таможня

- Более тысячи почтовых марок и десять конвертов были признаны культурными ценностями, - сказали в Государственном таможенном комитете.

Фото: Витебская таможня

Фото: Витебская таможня

Нюанс в том, что они были созданы более ста лет назад. Примерная стоимость коллекции эстонского филателиста - 25 тысяч белорусских рублей.

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