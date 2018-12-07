«Хочешь жить, у тебя одна минута. Где сумка с кошельком? Отдай»: в Быховском районе женщину убили из-за 80 рублей

Изменить размер текста: A A

Двое мужчин, 30 и 54 года, убили 89-летнюю бабушку. Быховский районный отдел Следственного комитета уже возбудил в их отношении уголовное дело.

- Знакомые пенсионерки сообщили об ее исчезновении 5 декабря около 15.00, - рассказал официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун. - Они не видели ее несколько дней.

Бабушку нашли дома с явными признаками того, что умерла она не сама, сообщает belta.by.

Такие записки писали убийцы бабушке, потому что она плохо слышала и не понимала, что именно они от нее хотят. Фото: УСК по Могилевской области.

- На допросах подозреваемые рассказали, что 1 декабря они наведались к женщине, чтобы похитить у нее спиртное. Между собой злоумышленники распределили роли: один должен был отвлечь хозяйку, а второй незаметно украсть выпивку и по возможности деньги.

Оказывается, они не в первый раз пришли к ней с этой целью. В 2017 году они даже избили протестующую хозяйку.

Фото: УСК по Могилевской области.

- Замысел исполнен не был, так как женщина поняла цель визита гостей. Тогда они начали требовать у нее деньги. Из-за того что женщина была слабослышащей, злоумышленники писали ей записки с требованием отдать пенсию.

Воры и убийцы забрали бутылку водки и 80 рублей и ушли, закрыв дверь на навесной замок.