2018-12-10T11:29:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хочешь жить, у тебя одна минута. Где сумка с кошельком? Отдай»: в Быховском районе женщину убили из-за 80 рублей

Трагедия случилась в деревне Ухлясть Быховского района
Полина ПАСТЕРНАК
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Женщину убили из-за бутылки водки и 80 рублей.Женщину убили из-за бутылки водки и 80 рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Двое мужчин, 30 и 54 лет, убили 89-летнюю бабушку. Быховский районный отдел Следственного комитета уже возбудил в их отношении уголовное дело.

- Знакомые пенсионерки сообщили о ее исчезновении 5 декабря около 15.00, - рассказал официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун. - Они не видели ее несколько дней.

Бабушку нашли дома с явными признаками того, что умерла она не сама, сообщает belta.by.

Такие записки писали убийцы бабушке, потому что она плохо слышала и не понимала, что именно они от нее хотят. Фото: УСК по Могилевской области.

Такие записки писали убийцы бабушке, потому что она плохо слышала и не понимала, что именно они от нее хотят. Фото: УСК по Могилевской области.

- На допросах подозреваемые рассказали, что 1 декабря они наведались к женщине, чтобы похитить у нее спиртное. Между собой злоумышленники распределили роли: один должен был отвлечь хозяйку, а второй незаметно украсть выпивку и по возможности деньги.

Оказывается, они не в первый раз пришли к ней с этой целью. В 2017 году они даже избили протестующую хозяйку.

Фото: УСК по Могилевской области.

Фото: УСК по Могилевской области.

- Замысел исполнен не был, так как женщина поняла цель визита гостей. Тогда они начали требовать у нее деньги. Из-за того что женщина была слабослышащей, злоумышленники писали ей записки с требованием отдать пенсию.

Воры и убийцы забрали бутылку водки и 80 рублей и ушли, закрыв дверь на навесной замок.

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