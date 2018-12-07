2018-12-10T11:24:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В сети появился официальный тизер 8-го сезона сериала «Игра престолов»

Он анонсирует дату выхода первой серии финального эпизода
Надежда БУТОВИЧ
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Финальную битву ждут миллионы поклонников фэнтези-саги по всему миру. Фото: Courtesy Photo.Финальную битву ждут миллионы поклонников фэнтези-саги по всему миру. Фото: Courtesy Photo.
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Лед и пламя, львы и драконы, белые ходоки - миллионы поклонников телеверсии цикла романов «Песня льда и пламени» автора Джорджа Р. Мартина наконец-то дождались «финальной битвы».

Создатели фэнтези-сериала, едва успел закончиться 7-й сезон, сообщили: следующий эпизод «Игры» станет финальным.

И вот в официальном аккаунте «Игры Престолов» в YouTube в четверг, 6 декабря, был опубликован первый официальный тизер финального сезона. Карты не раскрыты: пока интернет-пользователям только намекнули на предстоящие события.

В видео - карта Вестероса с фигурами-символами знаменитых семейств федерации. Мороз сковывает фигуру Лютоволка и Дракона, пламенем загорается статуэтка Льва - и где-то в центре карты две эти стихии сталкиваются в непримиримой схватке.

«Игра престолов. Финальный сезон. Апрель 2019» - таким текстом заканчивается видеотизер. За сутки 40-секундный ролик просмотрело без малого 4 миллиона человек.

Game of Thrones Season 8 Official Tease: Dragonstone (HBO).Fire and ice. The final season of Game of Thrones begins this April. #GoTS8

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