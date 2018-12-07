2018-12-10T11:21:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МВД: Женщина отдала все деньги экстрасенсу, пообещавшей снять «черное облако»

Белоруска мечтала таким образом «открыть финансовые потоки»
Надежда БУТОВИЧ
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Гадалка сначала выманила у женщины все сбережения, а потом заставила взять еще и кредит. Фото: pixabay.com.Гадалка сначала выманила у женщины все сбережения, а потом заставила взять еще и кредит. Фото: pixabay.com.
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С появлением интернета мошенники вышли на новый, трансграничный уровень, сообщают о проблеме в МВД. Белорусы, несмотря на предупреждения о финансовых махинациях в сети, с завидным постоянством попадаются на уловки преступников.

Так, одна белоруска связалась с экстрасенсом, провидица сразу узрела проблему, мол, у женщины «черное облако полностью закрыло финансовые потоки». Что делать? Для снятия порчи нужно перевести немалую сумму.

- Доверчивая женщина все свои накопления положила на счет «спасительницы». Материальное положение без денег, естественно, лишь ухудшилось, и она снова позвонила экстрасенсу узнать насчет "потоков". Та убедила сделать еще один перевод. Белоруска взяла кредит и опять все до копейки перевела мошеннице. И только потом обратилась в милицию, - поведал о происшествии Василий Шупляк, начальник отдела организации раскрытия разбоев, грабежей и иных преступлений против собственности ГУ угрозыска МВД.

До последнего потерпевшая не верила, что «по телевизору могут врать».

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