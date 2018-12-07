Из-за снегопада весь Минск стоит в пробке

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Обильный снегопад стал причиной затруднения движения на улицах столицы в пятницу, 7 декабря. В Минске фиксируются 8 и 9-балльные пробки, сообщает ресурс Яндекс.Карты.

Заторы на минских улицах образовались задолго до так называемого часа пик – 18.00 – 19.00 часов. Метель спровоцировала пробки уже после 16.00 часов на Немиге, авто встали на проспектах Дзержинского и Независимости.

Яндекс.Карты сообщает не только о заторах, но и о массе ДТП в Минске, произошедших 7 декабря. Фото: иллюстрация.

Также практически «без движения» с редкими подвижками со скоростью не больше 3 – 7 километров в час стояли автолюбители на улицах Платонова, Ленина, Сургановой, Орловской и Академической, близ площадей Ленина, Победы и Якуба Коласа.

Кроме того, и без того «мертвое» автодвижение затрудняют ДТП. На различных участках столицы зафиксировано свыше 10 аварий, произошедших из-за гололеда и снега.

В непростых погодных условиях, в том числе и снегопадов 8 декабря, водителям стоит соблюдать предельную внимательность и осторожность.