Беларусь недосчиталась 1% таможенных пошлин в ЕАЭС

Найти методику расщепления таможенных пошлин, при которой Беларусь не теряла бы дополнительно 1%, решено до декабря 2019 года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Распределение пошлин посчитали по 5 разным методикам - и все равно недостача

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Белорусская сторона во время распределения ввозных таможенных пошлин недополучает примерно 1%, транслирует информацию belta.by со слов вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.

- Было предложено пять отличающихся методик подсчета. И по всем пяти методологиям получается, что Беларусь должна получать еще один дополнительный процент при распределении пошлин, - подтвердил вице-премьер.

И напомнил, что, принимая в ЕАЭС Армению и Кыргызстан, другие страны, состоящие в союзе (Беларусь, Россия и Казахстан. - Ред.), договорились перераспределять часть таможенных пошлин в пользу новых членов объединения.

- Необходимо принять четкую и справедливую методику подсчета пошлин. Президент Беларуси предложил, чтобы она пересматривалась один раз в три года. Стороны договорились до декабря 2019 года продолжить разговор и согласовать вариант формулы расщепления таможенных пошлин, - подытожил Петришенко.