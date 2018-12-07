Беларусь недосчиталась 1% таможенных пошлин в ЕАЭС
Белорусская сторона во время распределения ввозных таможенных пошлин недополучает примерно 1%, транслирует информацию belta.by со слов вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.
- Было предложено пять отличающихся методик подсчета. И по всем пяти методологиям получается, что Беларусь должна получать еще один дополнительный процент при распределении пошлин, - подтвердил вице-премьер.
И напомнил, что, принимая в ЕАЭС Армению и Кыргызстан, другие страны, состоящие в союзе (Беларусь, Россия и Казахстан. - Ред.), договорились перераспределять часть таможенных пошлин в пользу новых членов объединения.
- Необходимо принять четкую и справедливую методику подсчета пошлин. Президент Беларуси предложил, чтобы она пересматривалась один раз в три года. Стороны договорились до декабря 2019 года продолжить разговор и согласовать вариант формулы расщепления таможенных пошлин, - подытожил Петришенко.
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