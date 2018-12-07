2018-12-10T11:17:57+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь недосчиталась 1% таможенных пошлин в ЕАЭС

Распределение пошлин посчитали по 5 разным методикам - и все равно недостача
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Найти методику расщепления таможенных пошлин, при которой Беларусь не теряла бы дополнительно 1%, решено до декабря 2019 года.Найти методику расщепления таможенных пошлин, при которой Беларусь не теряла бы дополнительно 1%, решено до декабря 2019 года.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Белорусская сторона во время распределения ввозных таможенных пошлин недополучает примерно 1%, транслирует информацию belta.by со слов вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.

- Было предложено пять отличающихся методик подсчета. И по всем пяти методологиям получается, что Беларусь должна получать еще один дополнительный процент при распределении пошлин, - подтвердил вице-премьер.

И напомнил, что, принимая в ЕАЭС Армению и Кыргызстан, другие страны, состоящие в союзе (Беларусь, Россия и Казахстан. - Ред.), договорились перераспределять часть таможенных пошлин в пользу новых членов объединения.

- Необходимо принять четкую и справедливую методику подсчета пошлин. Президент Беларуси предложил, чтобы она пересматривалась один раз в три года. Стороны договорились до декабря 2019 года продолжить разговор и согласовать вариант формулы расщепления таможенных пошлин, - подытожил Петришенко.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Таможенный союз Беларуси России и Казахстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина