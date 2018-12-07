Лукашенко поздравил президента Швейцарии с избранием на пост

Уэли Маурер в 2013 году уже занимал пост президента страны. Фото: REUTERS.

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Александр Лукашенко направил поздравления в адрес Уэли Маурера, федерального президента Швейцарской Конфедерации на 2019 год, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава страны выразил надежду, что деятельность Маурера на президентском посту приведет к углублению дружественных отношений и плодотворному всестороннему сотрудничеству между странами.

- А также поспособствует укреплению безопасности в Европе, - добавил Александр Лукашенко.

Напомним, Уэли Маурера парламент на последнем заседании избрал президентом Швейцарии на 2019 год. К слову, в 2013 году известный политик уже занимал пост главы государства, а кроме того, в 2018 году был назначен на должность вице-премьера государства. Мауреру 68 лет, он является представителем правоконсервативной Швейцарской народной партии. Женат, шестеро детей.