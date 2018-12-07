2018-12-10T11:16:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил президента Швейцарии с избранием на пост

Парламент выбирает нового президента Швейцарской Конфедерации ежегодно
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Уэли Маурер в 2013 году уже занимал пост президента страны. Фото: REUTERS.Уэли Маурер в 2013 году уже занимал пост президента страны. Фото: REUTERS.
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко направил поздравления в адрес Уэли Маурера, федерального президента Швейцарской Конфедерации на 2019 год, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава страны выразил надежду, что деятельность Маурера на президентском посту приведет к углублению дружественных отношений и плодотворному всестороннему сотрудничеству между странами.

- А также поспособствует укреплению безопасности в Европе, - добавил Александр Лукашенко.

Напомним, Уэли Маурера парламент на последнем заседании избрал президентом Швейцарии на 2019 год. К слову, в 2013 году известный политик уже занимал пост главы государства, а кроме того, в 2018 году был назначен на должность вице-премьера государства. Мауреру 68 лет, он является представителем правоконсервативной Швейцарской народной партии. Женат, шестеро детей.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина