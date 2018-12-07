Бухгалтер гостиницы заплатила 2000 рублей за элитный алкоголь для гостя, а это оказалось мошенничеством

В гостинице не появились ни оплаченный товар, ни сам привередливый гость. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В борьбе за каждого клиента и в угоду постулату «клиент всегда прав» на удочку мошенников попалось руководству одной из гостиниц Беларуси, сообщают в МВД.

На ресепшен позвонил мужчина и попросил забронировать люкс, но с одним условием: доверху забитый алкоголем мини-бар. К тому же привередливый гость попросил для себя только эксклюзивный алкоголь определенных брендов. Растерянные сотрудники гостиницы сразу сказали мужчине: о таких марках спиртных напитков даже и не слышали... Тем более не знают, где их приобрести. Но гость тут же нашел решение: он подсказал номер специализированного магазина.

Администратор отеля сделала по телефону заказ в этой торговой точке, а бухгалтер перевела предоплату - около 2000 рублей. Женщин не смутила эта странная схема и то, что деньги попросили перевести не на банковский счет, а на три мобильных номера разных операторов.

Оплаченный алкоголь в гостиницу никто не привез, как не появился на пороге гостиницы и требовательный гость. Идет разбирательство.