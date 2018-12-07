2018-12-07T21:59:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сильный снегопад в Гродно привел к заторам и ДТП

В аварию на М6 попали два большегруза
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Из-за аварии была перекрыта одна полоса трассы. Фото: ГАИ Гродно.Из-за аварии была перекрыта одна полоса трассы. Фото: ГАИ Гродно.
Изменить размер текста:

Зимнее затишье закончилось в пятницу, 7 декабря, когда во многих регионах Беларуси выпали обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Примерно такой же прогноз со снегопадом и дождем ожидается и в погоде на выходных 8 и 9 декабря.

К обильным снегопадам белорусские автолюбители оказались не готовы: в Минске 9-балльные пробки на проспектах, в Гродненской области – затруднение движения на магистралях.

В Госавтоинспекции Гродненщины сообщили о ДТП на автотрассе М6. Близ деревни Ваверка Лидского района столкнулись несколько автомобилей, в том числе, фуры. Из-за аварии было полностью перекрыто движение одной полосы трассы. Для автомобилей был оперативно организован поочередный проезд по другой полосе.

Затор устранили меньше, чем за час. Фото: ГАИ Гродно.

Затор устранили меньше, чем за час. Фото: ГАИ Гродно.

Устранить затор удалось примерно за 40 минут. Движение по обоим полосам проезжей части М6 было возобновлено. Однако ситуация на дорогах области по-прежнему остается непростой.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бухгалтер гостиницы заплатила 2000 рублей за элитный алкоголь для гостя, а это оказалось мошенничеством
Лукашенко поздравил президента Швейцарии с избранием на пост
Беларусь недосчиталась 1% таможенных пошлин в ЕАЭС
Из-за снегопада весь Минск стоит в пробке
МВД: Женщина отдала все деньги экстрасенсу, пообещавшей снять «чёрное облако»
В сети появился официальный тизер 8 сезона сериала «Игра престолов»
Бобруйский морг продают за 49 рублей
«Хочешь жить, у тебя одна минута. Где сумка с кошельком? Отдай»: в Быховском районе женщину убили из-за 80 рублей
На Витебской таможне задержали мужчину из Эстонии с тысячей раритетных марок
В субботу, 8 декабря, в Минске будет максимально неприятная погода: дождь с мокрым снегом
Из-за предновогодних переносов белорусам придется работать шесть дней подряд
Ребрендинг года! «БелСаюзДрук» больше не «БелСаюзДрук»
Белорусские золотовалютные резервы выросли до 7,4 миллиарда долларов
В Бресте создали приложение, которое заглушит музыку в наушниках перед железнодорожными путями
Алименты можно будет платить через ЕРИП
Милиция ищет мужчину, который украл у водителя троллейбуса №33 кошелек с 600 рублями
В 2018 году границу Беларуси пересекло 24 миллиона человек
С 7 декабря двум белорусским предприятиям снова можно поставлять в Россию молочку
Ночной пожар в минской пятиэтажке: два человека мертвы
На трассе М1 машина сбила двух лосей: водитель в реанимации
«Динамо-Минск» проиграло команде, которой не проигрывало дома 6 лет
Двойное убийство в Барановичском районе: мужчина зарезал своих собутыльников
Лукашенко извинился перед Путиным «за резкие высказывания»
Макей о конфликте в Керченском проливе: «Приблизились к опасной черте, за ней - точка невозврата»
Пожар в общежитии медуниверситета: 250 человек эвакуированы, двое спасены