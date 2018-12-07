Сильный снегопад в Гродно привел к заторам и ДТП

В аварию на М6 попали два большегруза

Изменить размер текста: A A

Зимнее затишье закончилось в пятницу, 7 декабря, когда во многих регионах Беларуси выпали обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Примерно такой же прогноз со снегопадом и дождем ожидается и в погоде на выходных 8 и 9 декабря.

К обильным снегопадам белорусские автолюбители оказались не готовы: в Минске 9-балльные пробки на проспектах, в Гродненской области – затруднение движения на магистралях.

В Госавтоинспекции Гродненщины сообщили о ДТП на автотрассе М6. Близ деревни Ваверка Лидского района столкнулись несколько автомобилей, в том числе, фуры. Из-за аварии было полностью перекрыто движение одной полосы трассы. Для автомобилей был оперативно организован поочередный проезд по другой полосе.

Затор устранили меньше, чем за час. Фото: ГАИ Гродно.

Устранить затор удалось примерно за 40 минут. Движение по обоим полосам проезжей части М6 было возобновлено. Однако ситуация на дорогах области по-прежнему остается непростой.