2018-12-10T10:40:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сильный снегопад в Гродно привел к заторам и ДТП

В аварию на М6 попали два большегруза
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за аварии была перекрыта одна полоса трассы. Фото: ГАИ Гродно.Из-за аварии была перекрыта одна полоса трассы. Фото: ГАИ Гродно.
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Зимнее затишье закончилось в пятницу, 7 декабря, когда во многих регионах Беларуси выпали обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Примерно такой же прогноз со снегопадом и дождем ожидается и в погоде на выходных 8 и 9 декабря.

К обильным снегопадам белорусские автолюбители оказались не готовы: в Минске 9-балльные пробки на проспектах, в Гродненской области - затруднение движения на магистралях.

В Госавтоинспекции Гродненщины сообщили о ДТП на автотрассе М6. Близ деревни Ваверка Лидского района столкнулись несколько автомобилей, в том числе фуры. Из-за аварии было полностью перекрыто движение одной полосы трассы. Для автомобилей был оперативно организован поочередный проезд по другой полосе.

Затор устранили меньше, чем за час. Фото: ГАИ Гродно.

Затор устранили меньше, чем за час. Фото: ГАИ Гродно.

Устранить затор удалось примерно за 40 минут. Движение по обоим полосам проезжей части М6 было возобновлено. Однако ситуация на дорогах области по-прежнему остается непростой.

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