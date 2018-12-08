Пресс-секретарь президента Беларуси о заседании ЕАЭС: «Извинялись все перед всеми»

По словам Натальи Эйсмонт, обсуждение было эмоциональным, но никак не чрезвычайным. А Беларусь из-за налогового маневра России недополучила 3 млрд. 600 млн. долларов

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Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала состоявшиеся накануне переговоры на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Напомним, в Санкт-Петербурге на заседании завязалась эмоциональная дискуссия. Александр Лукашенко отметил, что формированию общего рынка ЕАЭС мешает отсутствие равных условий. А без них невозможно существование союза. Позже Лукашенко принес извинения, отметив, что выступил в нехорошей форме.

- Переговоры действительно получились очень резонансными, в средствах массовой информации прозвучали громко, - сказала Наталья Эйсмонт в эфире «Беларусь 1».

Она отметила, что на повестке дня стояли слишком уж острые вопросы. Самые актуальные и важные - устранение барьеров, вопросы цен на газ и нефть.

- Равные возможности для людей и субъектов хозяйствования. В этом и была цель создания ЕАЭС. В чем неправ наш президент? Что мы видим на самом деле? Чем дальше, тем больше барьеров, - отметила Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента Беларуси подчеркнула, что для Беларуси, Армении, Кыргызстана (стран, которые не добывают нефть) крайне усложнился вопрос.

- Россия проводит налоговый маневр. И вот у нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила 3 млрд. 600 млн. долларов. Очень серьезная сумма. Более того, есть дальнейшие расчеты. При самом худшем, конечно, развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти 11 млрд. Для нас это, как вы понимаете, неприемлемо. Мы в союзе. А союз для чего создавался? Для того, чтобы каждый день было лучше. А тут налицо ухудшение, да еще какое. Поэтому обсуждение было эмоциональным, прямо скажем. Но никак не чрезвычайным в плане повестки дня.

Еще один вопрос, обсуждение которого, по словам Натальи Эйсмонт, "было не бурным, а очень бурным", - назначение генсека ОДКБ.

- Здесь накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми, - сказала пресс-секретарь президента.

Президенты государств договорились решить этот вопрос еще до Нового года.

- На сегодняшний день определено, что решение о назначении нового генсека ОДКБ главами государств - участников этой организации будет подписано в рабочем порядке. Механизм будет выглядеть так: кандидат на данную должность - это представитель Беларуси - объедет в ближайшее время все страны, познакомится с лидерами этих стран, пройдет своего рода собеседование. После этого при позитивном развитии событий руководитель страны-участницы подпишет решение о его назначении.

Если какая-либо страна-участница ОДКБ не подписывает решение, то она имеет право его не исполнять.