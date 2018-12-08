Пожар в Ганцевичах: эвакуировали 35 человек

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ЧП случилось 7 декабря около 22.40 в подвале четырехэтажного кирпичного жилого дома на улице Монтажников. Работники МЧС из квартир двух подъездов эвакуировали 35 человек, из них четыре ребенка. Как сообщает пресс-служба МЧС, огнем в доме повреждено 10 кв. м помещения подвала, закопчены стены и потолок, а также 25 метров электрического кабеля. Причина пожара устанавливается.