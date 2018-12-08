2018-12-08T13:56:24+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске ЖКХ начали убирать в подъездах пылесосами

Пока такой способ применяется только в двух районах
Поделиться:
В ЖКХ должны сравнить, как убирать в подъездах эффективнее: с помощью пылесосов или веников.В ЖКХ должны сравнить, как убирать в подъездах эффективнее: с помощью пылесосов или веников.
Изменить размер текста:

В Минске начали производить уборку мест общего пользования жилых домов при помощи пылесосов, сказал заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев во время прямой телефонной линии на minsknews.by.

Пылесосы пополнили арсенал коммунальных служб в Заводском и Фрунзенском районах. Службам ЖКХ предстоит оценить эффективность такого метода по сравнению с ручным подметанием. Если при помощи пылесосов очистка подъездов будет более качественной, быстрой и менее затратной, опыт их использования могут распространить на весь город.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина