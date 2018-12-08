В Минске ЖКХ начали убирать в подъездах пылесосами

В ЖКХ должны сравнить, как убирать в подъездах эффективнее: с помощью пылесосов или веников.

Пока такой способ применяется только в двух районах

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В Минске начали производить уборку мест общего пользования жилых домов при помощи пылесосов, сказал заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев во время прямой телефонной линии на minsknews.by.

Пылесосы пополнили арсенал коммунальных служб в Заводском и Фрунзенском районах. Службам ЖКХ предстоит оценить эффективность такого метода по сравнению с ручным подметанием. Если при помощи пылесосов очистка подъездов будет более качественной, быстрой и менее затратной, опыт их использования могут распространить на весь город.