На границе с Литвой большие очереди из-за сбоя программного обеспечения

Пограничный комитет рекомендует в ближайшее время не ехать через пункт пропуска Привалка

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Государственный пограничный комитет сообщает, что у путешественников и грузоперевозчиков могут быть трудности при пересечении границы с Литвой в пункте пропуска Привалка. На литовской стороне, в пункте Райгардас, произошел сбой программного обеспечения в таможенной службе, из-за этого появились большие очереди.

По состоянию на 10.00 с белорусской стороны на въезд в Литву ожидали 250 грузовых фур, сообщает belta.by. В Котловке в это время было 40 машин, в Каменном Логе - 360, в Беняконях - более 140.

Белорусские пограничники предупреждают, что в связи с этими техническими проблемами очереди в Привалке могут увеличиться. Перевозчикам рекомендуют выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.