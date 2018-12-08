2018-12-10T10:33:15+03:00
Общество
КП Беларусь

На границе с Литвой большие очереди из-за сбоя программного обеспечения

Пограничный комитет рекомендует в ближайшее время не ехать через пункт пропуска Привалка
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На границе с Литвой большие очереди. Фото: gpk.gov.byНа границе с Литвой большие очереди. Фото: gpk.gov.by
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Государственный пограничный комитет сообщает, что у путешественников и грузоперевозчиков могут быть трудности при пересечении границы с Литвой в пункте пропуска Привалка. На литовской стороне, в пункте Райгардас, произошел сбой программного обеспечения в таможенной службе, из-за этого появились большие очереди.

По состоянию на 10.00 с белорусской стороны на въезд в Литву ожидали 250 грузовых фур, сообщает belta.by. В Котловке в это время было 40 машин, в Каменном Логе - 360, в Беняконях - более 140.

Белорусские пограничники предупреждают, что в связи с этими техническими проблемами очереди в Привалке могут увеличиться. Перевозчикам рекомендуют выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

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