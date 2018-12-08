Александр Конюк анонсировал уголовное дело о мошеннической схеме поставок белорусской молочной продукции в Россию

Изменить размер текста: A A

Перед совещанием в посольстве Беларуси в России с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию.

Сообщается, что была выявлена ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры.

- Сейчас мы проводим прокурорскую проверку и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел по этому поводу, - передает слова Конюка belta.by. - Вот как можно оценить действия этого руководителя? Мы сможем это сделать только в рамках уголовного дела.

Позже Конюк уточнил, что молочный завод поставил свою продукцию в Санкт-Петербург в адрес структуры, до этого признанной банкротом. По его словам, нанесенный ущерб оценивается в $500 тыс. Генпрокурор добавил, что на мошенническую схему с поставками этой же санкт-петербургской структуре, оказались завязаны и некоторые другие белорусские мясо- и молокоперерабатывающие предприятия. Общий размер ущерба составил $1,5 млн.