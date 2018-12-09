Ремонт потолка в ТРЦ «Арена-Сити» закончат к 25 декабря

К этому времени торговый центр планируют полностью открыть для посетителей

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Об этом сообщил во время прямой линии заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, пишет агентство «Минск-Новости».

Работы в торговом центре ведут круглосуточно. Днем там задействовано 65 человек, в ночную смену - 40. Уже восстановлено, оштукатурено и окрашено около 1 тыс. кв. м потолка из 6 тыс. кв. м, которые нужно восстановить после обрушения.

Пока в ТРЦ работает продовольственный магазин, фитнес-центр и паркинг.

Напомним, 12 ноября в ТРЦ «Арена-Сити» обрушился потолок. Пострадали два человека. Вскоре назвали вероятную причину - обрыв крепления конструкции.

- В «Арена-Сити» кое-где низкое качество производства строительно-монтажных работ. Дело в том, что технология крепления подвесных потолков предусматривает латунный дюбель, закрепленный в монолитной плите. Но на отдельных участках торгового центра «Арена-Сити» такого дюбеля нет. Там просто несущий профиль разрезали, после чего отогнули ушки и прикрутили их пластиковыми дюбель-гвоздями. Технология же такого не предусматривает, - рассказывал «Комсомолке» технический директор предприятия «БелТехЭксперт» Николай Баранов.

Возбуждено уголовное дело.