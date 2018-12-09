Льва Лещенко экстренно госпитализировали

Информация о том, что артист попал в больницу, появилась 9 декабря Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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Лещенко почувствовал себя плохо за кулисами, после этого ему вызвали "скорую", сообщают «Дни.ру». Певца увезли в больницу из московского концертного зала «Мир», где он должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На Благо Мира». Это премия за доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе.

1 декабря на фестивале «Песня года» певец рассказывал о своем плотном рабочем графике:

- Только что дал концерт в Ульяновске, сегодня Москва, завтра лечу в Воронеж, потом пойдут новогодние огоньки.

В ноябре этого года народный артист СССР получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук президента Владимира Путина, пишет kp.ru.