2018-12-10T10:27:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Льва Лещенко экстренно госпитализировали

Певца увезли в больницу прямо с концерта
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Информация о том, что артист попал в больницу, появилась 9 декабряИнформация о том, что артист попал в больницу, появилась 9 декабряФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

Лещенко почувствовал себя плохо за кулисами, после этого ему вызвали "скорую", сообщают «Дни.ру». Певца увезли в больницу из московского концертного зала «Мир», где он должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На Благо Мира». Это премия за доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе.

1 декабря на фестивале «Песня года» певец рассказывал о своем плотном рабочем графике:

- Только что дал концерт в Ульяновске, сегодня Москва, завтра лечу в Воронеж, потом пойдут новогодние огоньки.

В ноябре этого года народный артист СССР получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук президента Владимира Путина, пишет kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина