Студентку колледжа в Речице лишили права самой распоряжаться своей стипендией
За год девушку два раза привлекали к административной ответственности за то, что она распивала спиртное в общественном месте. Покупала алкоголь студентка Речицкого аграрного колледжа в одном из случаев за свою стипендию, пишет "Днепровец".
Кроме того, девушка стояла на учете у подросткового врача-нарколога. Профилактическая работа со стороны Речицкого РОВД, ИДН и учреждения образования не дала положительного результата.
Прокурор Речицкого района обратился в суд и попросил лишить студентку права распоряжаться своей стипендией - по его мнению, это минимизирует возможность вовлечения девушки в антиобщественное поведение.
15 ноября суд согласился с доводами прокурора и лишил студентку права самостоятельно распоряжаться стипендией. После вступления постановления суда в законную силу будет определено, кто будет получать и тратить стипендию в интересах учащейся.