2018-12-10T10:26:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Студентку колледжа в Речице лишили права самой распоряжаться своей стипендией

Это сделано для того, чтобы девушка не могла тратить деньги на выпивку
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Траты девушки будут контролироватьТраты девушки будут контролироватьФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

За год девушку два раза привлекали к административной ответственности за то, что она распивала спиртное в общественном месте. Покупала алкоголь студентка Речицкого аграрного колледжа в одном из случаев за свою стипендию, пишет "Днепровец".

Кроме того, девушка стояла на учете у подросткового врача-нарколога. Профилактическая работа со стороны Речицкого РОВД, ИДН и учреждения образования не дала положительного результата.

Прокурор Речицкого района обратился в суд и попросил лишить студентку права распоряжаться своей стипендией - по его мнению, это минимизирует возможность вовлечения девушки в антиобщественное поведение.

15 ноября суд согласился с доводами прокурора и лишил студентку права самостоятельно распоряжаться стипендией. После вступления постановления суда в законную силу будет определено, кто будет получать и тратить стипендию в интересах учащейся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина