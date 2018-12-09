Студентку колледжа в Речице лишили права самой распоряжаться своей стипендией

Это сделано для того, чтобы девушка не могла тратить деньги на выпивку

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За год девушку два раза привлекали к административной ответственности за то, что она распивала спиртное в общественном месте. Покупала алкоголь студентка Речицкого аграрного колледжа в одном из случаев за свою стипендию, пишет "Днепровец".

Кроме того, девушка стояла на учете у подросткового врача-нарколога. Профилактическая работа со стороны Речицкого РОВД, ИДН и учреждения образования не дала положительного результата.

Прокурор Речицкого района обратился в суд и попросил лишить студентку права распоряжаться своей стипендией - по его мнению, это минимизирует возможность вовлечения девушки в антиобщественное поведение.

15 ноября суд согласился с доводами прокурора и лишил студентку права самостоятельно распоряжаться стипендией. После вступления постановления суда в законную силу будет определено, кто будет получать и тратить стипендию в интересах учащейся.