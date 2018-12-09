2018-12-10T10:24:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Милиция нашла 15-летнюю девушку, которая не вернулась домой из школы

С ней все хорошо, школьница проводила время с друзьями
Полина СВЕТЛОВА
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Валерия уже дома, с родителями. Фото: ПСО "Ангел"Валерия уже дома, с родителями. Фото: ПСО "Ангел"
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В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что девушку нашли с использованием методов высоких технологий. Оказалось, что девятиклассница была в компании знакомых. Сотрудники милиции передали ее родителям. Здоровью Валерии сейчас ничто не угрожает.

15-летнюю Валерию Судник искали с понедельника, 3 декабря. Она не вернулась домой из школы. Объявление о ее пропаже активно распространяли в соцетях, поисками школьницы занималась милиция и поисково-спасательный отряд "Ангел".

- Приметы девушки: рост 168 см, крупного телосложения, глаза зеленые, волосы русые. Была одета: зимняя зеленая куртка, синие штаны, черные полусапоги. При себе имела рюкзак черного цвета, - было указано в ориентировке.

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