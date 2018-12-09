«Она действительно положила свою жизнь за других». Умерла правозащитница Людмила Алексеева

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8 декабря в Москве скончалась российская правозащитница Людмила Алексеева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы, сообщили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Людмиле Михайловне был 91 год.

- В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за других. Сказать, что нам будет ее не хватать, - это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России, - сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

В СССР Людмила Михайловна была активной участницей диссидентского движения, помогала политическим заключенным и их семьям. С 1956 г. квартира Л. Алексеевой становится местом встреч московской интеллигенции, хранения и распространения Самиздата.

В 1974-м ей объявили предостережение за систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений.

В 1977 году эмигировала из СССР, жила в США, вела программы о правах человека на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки». Печаталась в русскоязычной эмигрантской периодике, в английской и американской прессе. Консультировала ряд правозащитных и профсоюзных организаций. В Россию вернулась в 1993 году.

Алексеева - одна из основателей Московской Хельсинкской группы. До 2012 года была членом Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. С 3 декабря 2018 года - член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Людмила Алексеева написала больше 100 работ по вопросам прав человека. За свою правозащитную деятельность получила множество наград: французский орден Почетного легиона, награда Human Rights First, рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса и другие.