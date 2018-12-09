Жительница Ивацевичского района спасла на пожаре двух человек

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Поздно вечером 8 декабря в МЧС Ивацевичского района поступило сообщение: горит дом в деревне Гортоль. Когда спасатели приехали на место, кровля дома была уже полностью охвачена огнем, хозяева находились на улице, рассказали в МЧС.

Еще до того как в деревню прибыли подразделения, 49-летняя женщина, которая стала очевидицей пожара, спасла из горящего дома 90-летнюю хозяйку дома и ее 42-летнего внука. Входная дверь была открыта, мужчина лежал в коридоре, его бабушка лежала на кровати в комнате. Их осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация спасенным не понадобилась.

Подразделения МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю, перекрытие, внутреннюю отделку, имущество.

Причина пожара пока устанавливается.