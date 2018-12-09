КП Беларусь
Жительница Ивацевичского района спасла на пожаре двух человек
Благодаря смелой женщине 90-летняя хозяйка дома и ее 42-летний внук не пострадали
Причина пожара стает известна позже. Фото: mchs.gov.by
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Поздно вечером 8 декабря в МЧС Ивацевичского района поступило сообщение: горит дом в деревне Гортоль. Когда спасатели приехали на место, кровля дома была уже полностью охвачена огнем, хозяева находились на улице, рассказали в МЧС.
Еще до того как в деревню прибыли подразделения, 49-летняя женщина, которая стала очевидицей пожара, спасла из горящего дома 90-летнюю хозяйку дома и ее 42-летнего внука. Входная дверь была открыта, мужчина лежал в коридоре, его бабушка лежала на кровати в комнате. Их осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация спасенным не понадобилась.
Подразделения МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю, перекрытие, внутреннюю отделку, имущество.
Причина пожара пока устанавливается.