2018-12-10T10:17:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Любанском районе легковушка врезалась в дерево, погибли два человека

Водитель не справилась с управлением
Полина СВЕТЛОВА
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За рулем «Ниссана» была 32-летняя жительница МогилеваЗа рулем «Ниссана» была 32-летняя жительница МогилеваФото: Сергей ГАПОН
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Смертельное ДТП произошло в субботу, 8 декабря, на 79-м км автодороги Любань - Глуск. Об этом пишет belta.by со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева.

За рулем «Ниссана» была 32-летняя жительница Могилева. По предварительным данным, она не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии погибла водитель и ее 60-летний пассажир, тоже житель Могилева.

В ГАИ напоминают, что в плохую погоду водителям стоит быть предельно внимательными, не торопиться на дороге, держать безопасную дистанцию до автомобилей, которые едут впереди. Во время выпадения обильных осадков лучше отказаться от поездок.

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