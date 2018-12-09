2018-12-10T10:15:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

9 декабря топливо снова подорожало на копейку

Это 26-е изменение цен в этом году
Полина СВЕТЛОВА
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Топливо снова стало дорожеТопливо снова стало дорожеФото: Алеся ДОБЫШ
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В Беларуси с 9 декабря снова изменились цены на топливо, сообщили в пресс-службе "Белнефтехим".

Поэтому бензин АИ-92-К5-Евро теперь стоит 1,43 рубля, АИ-95-К5-Евро - 1,53, АИ-98-К5-Евро - 1,74, ДТ - 1,53 рубля.

На прошлой неделе уже традиционного подорожания топлива на копейку не произошло.

В "Белнефтехим" отметили, что цена на нефть, которая поставляется на белорусские НПЗ, за январь - ноябрь 2018 года увеличилась на 32% в долларовом эквиваленте и на 39% в рублевом по сравнению с прошлым годом.

- Таким образом, для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты, - подчеркнули в концерне.

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