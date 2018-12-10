2018-12-10T10:14:54+03:00
Политика
КП Беларусь

В Минске 10 декабря временно перекроют проспект Независимости

В какое время, не сообщается
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Минск приехал президент Судана. Фото: belta.byВ Минск приехал президент Судана. Фото: belta.by
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ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила о временном ограничении движения на некоторых участках проспектов Независимости и Победителей 10 декабря. Это связано с передвижением по городу зарубежной делегации. Минская ГАИ просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

Когда конкретно в городе ждать кортежей гостей, ГАИ не уточняет.

В Беларусь с официальным визитом прилетел президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Планируется, что 10 декабря он проведет переговоры с Александром Лукашенко во Дворце Независимости.

На повестке дня у глав двух государств - сотрудничество в сфере экономики и торговли, энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Также президенты проанализируют, насколько успешно выполняются договоренности, подписанные во время визита Лукашенко в столицу Судана в 2017 году.

Кроме этого в планах у президента Судана открыть посольство своей страны в Минске.

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