«Хочу развлечься сегодня вечером»: Facebook запретил публикации с сексуальным подтекстом

В Facebook теперь не будет секса.

Нормы сообщества соцсети изменились: теперь контент, который можно расценить как домогательство, будет блокироваться

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Согласно новым правилам, пользователи Facebook по-прежнему могут использовать соцсеть для обсуждения проблем сексуального насилия, привлечения внимания к этой теме.

- Однако мы не допускаем публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов. Мы также ограничиваем использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом, - говорится в Нормах сообщества.

Что конкретно авторы изменений имеют в виду? Темы публикаций, которые отныне будут блокироваться, перечислены. Это:

- объявления о наборе кандидатов на съемки порно, эротических танцев и массажа;

- явное сексуальное домогательство - поиск сексуальных партнеров через соцсеть, изображения обнаженного тела;

- неявное сексуальное домогательство - провокационный сленг, намеки в стиле «хочу развлечься сегодня вечером», упоминание сексуальных ролей или поз;

- любой контент, включая нарисованные от руки картинки, который изображает людей в сексуальных позах или половой акт;

- выражения сексуального характера, выходящие за рамки простого упоминания, описывающие половой акт, состояние сексуального возбуждения.

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