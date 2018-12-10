В Витебске пьяный бесправник уходил от погони ГАИ и попал в аварию

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В погоню за нарушителем патруль витебской ГАИ отправился ночью 9 декабря. Водитель «Рено» не реагировал на сигналы красно-синих маячков и требования остановиться.

- Экипажи ГАИ преследовали автомобиль примерно 15 минут. Проезжая по улице Горького при повороте направо автомобиль с пьяным водителем занесло, и он врезался в припаркованную легковушку, - рассказывает Александр Казючиц, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Но даже после ДТП водитель не оставил попыток избежать встречи с ГАИ - он попытался убежать. Далеко не ушел - инспекторы догнали его и задержали.

Выяснилось, что за рулем «Рено» был 25-летний местный житель. Он был пьян, а за руль сел без прав на управление транспортными средствами. В отношении него составили 7 протоколов за нарушение Правил дорожного движения.