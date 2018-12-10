2018-12-10T10:11:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске пьяный бесправник уходил от погони ГАИ и попал в аварию

За одну поездку он заработал 7 протоколов
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Пьяный водитель разбил припаркованный автомобиль. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.Пьяный водитель разбил припаркованный автомобиль. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

В погоню за нарушителем патруль витебской ГАИ отправился ночью 9 декабря. Водитель «Рено» не реагировал на сигналы красно-синих маячков и требования остановиться.

- Экипажи ГАИ преследовали автомобиль примерно 15 минут. Проезжая по улице Горького при повороте направо автомобиль с пьяным водителем занесло, и он врезался в припаркованную легковушку, - рассказывает Александр Казючиц, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Но даже после ДТП водитель не оставил попыток избежать встречи с ГАИ - он попытался убежать. Далеко не ушел - инспекторы догнали его и задержали.

Выяснилось, что за рулем «Рено» был 25-летний местный житель. Он был пьян, а за руль сел без прав на управление транспортными средствами. В отношении него составили 7 протоколов за нарушение Правил дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина