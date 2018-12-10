Минсвязи: В 2019 году белорусы смогут получить ID-паспорт

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Сроки внедрения в Беларуси ID-карт - цифровых аналогов паспортов - несколько раз переносились. Первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко в интервью телеканалу СТВ объяснил почему. И рассказал, когда можно будет поменять бумажный паспорт на современную миниатюрную пластиковую карточку.

- Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система - это идентификационная карта белоруса, по сути аналог паспорта. Просто в виде карточки, которая, кстати, является носителем электронной цифровой подписи, что сразу дает людям ключ к большому количеству различных цифровых возможностей. Просто представьте, что чисто технически выпустить и выдать каждому человеку эту карту - это достаточно серьезные организационные усилия. И они, понятно, произойдут не за день и не за два, - отметил Дмитрий Шедко. - Мы рассчитываем, что все работы будут сделаны в 2019 году и мы сможем начать выдавать первые электронные карты. Безусловно, это будет делаться на основании заявления человека.

В планах у правительства сделать так, чтобы ID-карта заменила гражданину страны все удостоверяющие личность документы. Также с помощью нее в будущем можно будет получить доступ к административным процедурам, которые можно выполнить через интернет.

ID-паспорт будет действителен внутри страны, для заграничных поездок понадобится загранпаспорт.

После введения электронных паспортов в Беларуси в переходный период будут действовать оба документа - и старый, и новый.