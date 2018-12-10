В ДТП под Жлобином погибли мать и сын

Автомобиль съехал в кювет и упал в мелиоративный канал

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло днем 9 декабря Жлобинском районе Гомельской области на автодороге Жлобин - Сельное. По предварительной версии, 37-летний водитель БМВ не справился с управлением, выехал на обочину и завалился в кювет.

Машина попала в мелиоративный канал. Лед под тяжестью автомобиля проломился, и он ушел под воду. Водитель БМВ и его 59-летняя пассажирка - мама - погибли.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются специалисты. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.