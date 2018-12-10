2018-12-10T11:31:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В ДТП под Жлобином погибли мать и сын

Автомобиль съехал в кювет и упал в мелиоративный канал
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Автомобиль занесло в кювет.Автомобиль занесло в кювет.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

ДТП произошло днем 9 декабря Жлобинском районе Гомельской области на автодороге Жлобин - Сельное. По предварительной версии, 37-летний водитель БМВ не справился с управлением, выехал на обочину и завалился в кювет.

Машина попала в мелиоративный канал. Лед под тяжестью автомобиля проломился, и он ушел под воду. Водитель БМВ и его 59-летняя пассажирка - мама - погибли.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются специалисты. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина