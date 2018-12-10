КП Беларусь
В ДТП под Жлобином погибли мать и сын
Автомобиль съехал в кювет и упал в мелиоративный канал
Автомобиль занесло в кювет.Фото: Сергей ГАПОН
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ДТП произошло днем 9 декабря Жлобинском районе Гомельской области на автодороге Жлобин - Сельное. По предварительной версии, 37-летний водитель БМВ не справился с управлением, выехал на обочину и завалился в кювет.
Машина попала в мелиоративный канал. Лед под тяжестью автомобиля проломился, и он ушел под воду. Водитель БМВ и его 59-летняя пассажирка - мама - погибли.
В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются специалисты. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.