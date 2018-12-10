На площади Независимости в Минске работают саперы - поступил звонок о минировании

Людей эвакуируют, перекрыты выходы из подземных переходов и ТЦ «Столица»

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- В 9.42 в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступил звонок от неизвестного с сообщением о заминировании площади Ленина. На месте работают сотрудники милиции, саперно-технической группы внутренних войск. Проводится эвакуация людей, - прокомментировали проишествие в пресс-службе столичной милиции.

Как сообщают очевидцы, милиция оцепила площадь Независимости, перекрыла выходы из подземного ТЦ «Столица», сам торговый центр временно закрыт. Людей с площади попросили эвакуироваться. Некоторые выходы из подземных переходов перекрыты. На площадь приехала саперно-пиротехническая служба.