На парламентских выборах в Армении побеждает блок Никола Пашиняна

Партия экс-президента Армении Сержа Саргсяна в новый парламент не прошла

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Центризбирком Армении подвел предварительные итоги внеочередных парламентских выборов. Они состоялись в стране 9 декабря.

После обработки всех бюллетеней со всех избирательных участков страны лидером оказался блок «Мой шаг», который возглавляет исполняющий обязаннности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он получил 70,43% голосов.

Республиканская партия экс-президента Армении Сержа Саргсяна в парламент не прошла. За нее проголосовали 4,70% избирателей.

Явка на выборах составила 48,63%.